アジア株下落米イラン応酬で合意遠のく、イラン外相「断固として応戦」 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 24249.45（-316.45-1.29%） 中国上海総合指数 3986.66（-23.37-0.58%） 台湾加権指数 43433.78（-1270.66-2.84%） 韓国総合株価指数 7578.17（-518.76-6.41%） 豪ＡＳＸ２００指数 8601.80（-2.37-0.03%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74243.25（+324.49+0.44%） アジア