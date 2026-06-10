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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価指数（5月）08:50 結果0.9% 予想0.8%前回2.8%（2.3%から修正）（前月比) 結果6.3% 予想5.6%前回5.3%（4.9%から修正）（前年比) 【中国】 消費者物価指数（CPI）（5月）10:30 結果1.2% 予想1.3%前回1.2%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（5月）10:30 結果3.9% 予想3.9%前回2.8%（前年比) ※要人発