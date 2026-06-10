立憲民主党は9日、皇族数の確保をめぐる全体会議に関する党内会合を開き、今後の対応について協議した。会合後、蓮舫参議院議員が記者団の質問に応じた。【映像】森議長の発言に蓮舫議員「とても理解ができない発言内容」蓮舫議員は党内での議論について、「長浜本部長に一任するという形で、全会一致で党としての結論をまとめました」と述べた。また、森英介衆議院議長が突然「養子の子は皇位継承権を持つ」と発言したこと