元交際相手の男子高校生に暴行を加えて現金を脅し取ろうとしたとして、少女ら5人が逮捕されました。「ChatGPT」に相談して、脅し取る金額を決めていました。【映像】少女ら5人逮捕 暴行・恐喝未遂か17歳の少女と16歳から17歳の少年4人は1月、八王子市城山手で少女の元交際相手で17歳の男子高校生の顔を殴るなどの暴行を加えたうえ、現金15万円を脅し取ろうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、少女は「妹の足を