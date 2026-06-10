東京・町田市で50代の男性をひき逃げしたとして、会社員の男が逮捕されました。男性は全治1年の重傷です。【映像】連行される容疑者の様子金沢英明容疑者（55）は先月、町田市で自身の車で自転車に乗っていた50代の男性をはね、重傷を負わせてそのまま逃げた疑いがもたれています。男性は全治1年の大けがで、現在も入院しています。警視庁によりますと、金沢容疑者は制限速度が30キロの道路を70キロほどで走行し、男性をは