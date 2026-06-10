イギリスの北アイルランド各地で反移民デモが激化し、放火などがありました。きっかけは難民による刺傷事件でした。【映像】爆発音立て炎上するバス（現地の様子）北アイルランドの中心都市・ベルファストで9日、反移民のデモ隊の一部が複数の場所で車両や住宅などに放火しました。きっかけは前日の8日夜に起きた刃物を使った襲撃事件で、40代の男性1人が重体です。逮捕されたのは難民に認定されているスーダン国籍の男で、