ガソリンスタンドでの給油＝東京都内経済産業省が10日発表した8日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は169円50銭だった。前週調査から横ばいだった。軽油も前週調査から横ばいの158円80銭。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり2円上がり2526円だった。政府はガソリン価格を170円程度に抑える補助金を支給している。11〜17日の支給額はレギュラー1リットル当たり27円ちょうどとした。