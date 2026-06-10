楽天の塩川達也監督代行が１０日、報道陣の取材に応じた。三木肇監督が球団との双方協議によって休養が決定。塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ることになった。「現状の成績を受けて止めて、思い切って力を出せるようにすることが自分の役割。前進あるのみで頑張る」と意気込んだ。三木監督とも話しをしたそうで「長くやらせてもらっていたので色々話はした」としつつ「内容は控えたい」。練習前には選手にも言葉