特許権をめぐる架空の投資話を持ちかけて3000万円をだまし取ったとして、日本サイクリング協会の代表理事ら2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子日本サイクリング協会・代表理事の長澤惠一容疑者（77）と、技術開発を行う会社の代表長友栄機容疑者（60）は、男性2人に電気自動車などの特許権をめぐる架空の投資話を持ちかけ、合わせて3000万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、長