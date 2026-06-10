選手が練習や試合に集中できるように、スパイクやユニホーム、練習道具などの管理・メンテナンスを行うのが用具係「キットマネジャー」の仕事だ。長年にわたってチームを縁の下で支え続けてきた山根威信さん（５０）は「たかが用具係、されど用具係。チームが勝つための準備を追求する」と力を込める。（木口慎太郎）岡田武史さん「お前、それで勝てるのか」Ｊリーグの横浜フリューゲルス（現横浜Ｆ・マリノス）の用具係を経て