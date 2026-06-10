宇都宮市ではその後、新たな目撃情報はありませんが、市立の小中学校では休校が続いています。【映像】宇都宮市の川を泳ぐクマ（実際の様子）横田リポ「午前8時半です。本来なら登校時間を迎えていますが、きょうも小学校には児童の姿がありません」クマの目撃情報が相次いだ宇都宮市ではきのう午後、体長1メートルほどのオスのクマが捕獲されました。市は、別のクマがいる可能性が否定できないとして、きょうも市立の小中学校