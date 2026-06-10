セ、パ両リーグは１０日、５月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、パの投手は日本ハムの伊藤大海投手（２８）が３度目の受賞を果たした。打者は西武のタイラー・ネビン内野手（２９）が２度目の受賞となった。セの投手は阪神の高橋遥人投手（３０）、打者は阪神の佐藤輝明内野手（２７）がともに２カ月連続で選出された。伊藤は５月は４試合２９投球回で４勝０敗、防御率１・２４、３１奪三振。全試合でクオリティースター