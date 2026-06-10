【小倉唯写真集（仮）】 9月18日 発売予定 予価：3,850円 「小倉唯写真集（仮）」先行イメージカット 【拡大画像へ】 イマジカインフォスは、声優の小倉唯さんの最新写真集を9月18日に発売する。予価は3,850円。 小倉唯さんは「ウマ娘 プリティーダービー」のマンハッタンカフェ役や、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音