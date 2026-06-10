6月10日（現地時間9日、日付は以下同）。『ESPN』は、6日にフロストバンク・センターで行われた「NBAファイナル2026」第2戦が、これまでに『ABC』で放送されたファイナル第2戦の中では2018年以来、最も多い視聴者数を記録したことを発表した。 『Nielsen Big Data + Panel』によると、ニューヨーク・ニックスが105－104でサンアントニオ・スパーズに勝利した今年のファイナル第2戦の平均視