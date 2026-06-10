6月10日、東京ユナイテッドバスケットボールクラブは、紱川慎之介との新規選手契約の合意を発表した。徳川は2023－24シーズンに佐賀バルーナーズから期限付き移籍でTUBCに加入。今回完全移籍となり、来シーズンはBワンで開幕を迎える。 佐賀県出身で現在33歳の徳川は、187センチ86キロのシューティングガード。東海大学出身で、信州ブレイブウォリアーズに練