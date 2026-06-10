6月8日（現地時間7日）、NBAのミネソタ・ティンバーウルブズは、チームロゴの変更と新たなユニフォーム、そしてコートデザインを発表した。 新たに発表されたロゴは、これまでのロゴのデザインを白、青、緑を基調に変更。これはチームが創設された1989－90シーズンに採用した配色で、原点回帰とも言えるカラーリングとなった。 the evolution of a new era. &