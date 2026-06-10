6月10日、B1リーグの三遠ネオフェニックスは、契約満了で千葉ジェッツを退団した二上耀と2026－27シーズンの新規選手契約を締結したことを発表した。背番号は「13」に決定している。 福井県出身で現在27歳の二上は、190センチ87キロのシューティングガード。北陸高校、筑波大学を経て2021ー22シーズンに千葉Jに加入するも、2度の左ひざ前十字靭帯断裂など重なる大ケガに悩まさ