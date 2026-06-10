ＩＮＰＥＸが３日続落。米軍のヘリコプターが撃墜されたことから、米軍は日本時間１０日にイランに対し攻撃を始めたと発表した。これを受け、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が時間外取引で一時、１バレル＝９０ドル前後に上昇したが、午後２時時点では８８ドル台後半に軟化した。ＷＴＩ価格の上値は重いとの見方が出ている。９日の清算値（終値に相当）は前日比