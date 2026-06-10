アルトナーは商い伴い動意。この日午後２時ごろ、第１四半期（２～４月）連結決算を発表。売上高は３５億３００万円（前年同期単独２８億４７００万円）、営業利益は６億３２００万円（同５億１８００万円）だった。自動車関連メーカーや半導体製造装置メーカーからの技術者要請が旺盛だったことが追い風に。技術者数の増加に加え、技術者ニーズの上昇基調を受けて稼働率が高水準で推