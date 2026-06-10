ペットゴーが３日ぶりに反発している。この日、犬猫の食事療法食「ベッツワンベテリナリー」の動物病院チャネルへの販売を開始すると発表しており、好材料視されている。 全国の動物病院・獣医師向けに医療材料・医療機器や医薬品をＥＣサイトを通じて販売するシグニ（東京都江東区）の動物病院向けＥＣサイト「シグニＶＥＴ」を通じて販売する。同サイトは、国内にある動物病院の９０％以上にあたる約１万１０