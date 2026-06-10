AKB48のメンバー16名によるグループ おじゃる丸シスターズが、アニメ『おじゃる丸』のエンディングテーマ「初恋は実らない」を本日6月10日に配信リリースした。 （関連：向井地美音、AKB48への愛の終着点軌跡を辿り、次代へと繋いだ集大成の卒業コンサート） おじゃる丸シスターズは秋元康によってプロデュースされたグループで、当時のAKB48のメンバーであ