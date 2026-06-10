愛媛FCは10日、大木武監督の続投を発表した。今季から愛媛監督に就任した大木氏。チームは百年構想リーグWEST-Aで5位となり、プレーオフラウンドの結果、20位となっていた。26-27シーズンも指揮を執る大木監督はクラブを通じ、「6月6日をもって愛媛FCの百年構想リーグの全日程が終了しました。まず、シーズンを通して愛媛FCを支えてくださったサポーターの皆さま、スポンサー・パートナー企業の皆さま、クラブ関係者の皆さま