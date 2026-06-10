ファジアーノ岡山は10日、MF木村太哉が医療機関にて検査の結果、左足内果疲労骨折との診断を受け、8日に手術を実施したことを発表した。なお、全治は2〜3か月程度と併せて発表されている。木村は百年構想リーグで17試合4得点を記録していた。