FC今治は10日、塚田雄二監督が百年構想リーグをもって退任することを発表した。後任は決定次第、発表される。昨季から倉石圭二監督がチームを率いていたが、百年構想リーグでは第9節終了時点で10チーム中9位となり、4月8日に退任。ホームグロウングループ、レディースグループ執行役員だった塚田氏が監督に就任した。しかし、チームは浮上することなくWEST-Aで9位に終わり、プレーオフラウンドの結果、35位で百年構想リーグを