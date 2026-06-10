神島化学工業 [東証Ｓ] が6月10日後場(14:30)に決算を発表。26年4月期の経常利益(非連結)は前の期比49.2％増の25.6億円に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新した。5期連続増収となった。なお、27年4月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の経常利益は前年同期比85.2％増の7.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.2％→10.9％に大幅改善