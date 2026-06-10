＜千葉と神奈川を駆け巡る！日帰りはとバスツアー！＞天然ハチミツを使った絶品スイーツや海鮮浜焼き食べ放題、東京湾横断クルーズまでお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！【出演者】マヂカルラブリー小沢真珠 一ノ瀬颯【今回体験したバスツアー】＜はとバスツアー＞ 房総半島×三浦半島横断ツアー！海鮮浜焼き食べ放題と東京湾フェリー [料金]大人：11,980円〜12,980円・子ども：9,980円〜10,980円（6歳以上1