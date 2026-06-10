スシローは10日、メ〜テレの朝の情報番組『ドデスカ！」との初コラボ商品4品を、愛知・岐阜・三重県内の店舗限定で発売した。メ〜テレのマスコットキャラクター“ウルフィ”をイメージした「みそカツ風ロール」のほか、「スシロー流ひつまぶし」など東海地方ゆかりのグルメを取り入れた商品を展開する。【画像】みそカツにひつまぶし…ご当地メニュー満載のコラボメニュー全部みせ今回のコラボは、スシローが掲げる「地域に喜