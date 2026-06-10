ロックバンド・ORANGE RANGEのYAMATO、HITOKI、RYO、NAOTO、YOHが、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される新しいエンタテインメントの祭典「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のグリーンカーペットに登場した。10日の公演に出演する。【全身ショット】モノトーン衣装でポーズを決めるORANGE RANGE全員が黒のジャケットをはおり、メガネやブローチ、鮮やかなシャツなどそれぞれの個性を生かし