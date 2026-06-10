お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、かつて出演した番組について語った。この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で岡田は、2017年に5日間限定で放送され、時事ネタを取り上げた生番組「おはよう、たけしですみません。」をピックアップ。メインMCのビートたけしを筆頭に、「爆笑問題」太田光、水道橋