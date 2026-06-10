「そういえば、あの時さ…」と何カ月も前の出来事を、ふと思い出したように話してくる男性っていますよね？男性は本命相手に対して、“思い出の残り方”が自然と変わっていくもの。特別なイベントだけではなく、何気ない出来事ほど心に残りやすくなるのです。“何気ない出来事”を覚えている本命相手との思い出は、イベントだけではありません。初めて行ったカフェ。たまたま入ったお店。帰り道に話した何気ない会話。男性はそんな