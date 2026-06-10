三重県亀山市の新名神高速道路下り線で大型トラックを運転中に多重事故を起こし、計６人を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた大型トラックの運転手（５４）（広島県安芸高田市）の初公判が１０日、津地裁（出口博章裁判官）であった。運転手は起訴事実を認めた。起訴状などによると、事故は３月２０日午前２時２０分頃に発生。渋滞で停車中の乗用車に運転手が運転する大型トラックが追突