津地裁三重県亀山市の新名神高速道路で3月、スマートフォンを見ながら大型トラックを運転し、乗用車に追突して6人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われた元トラック運転手水谷水都代被告（54）＝広島県安芸高田市＝は10日、津地裁（出口博章裁判官）の初公判で起訴内容を認めた。8月31日の次回公判では、被告人質問が実施される予定。検察側は冒頭陳述で、TikTok（ティックトック）で料理の動画