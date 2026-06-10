女優の笹本玲奈（40）が10日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を公表した。ミュージカル「メリー・ポピンズ」で、宝塚歌劇団元宙組トップスターで女優の朝夏まなと、女優の濱田めぐみとともにトリプルキャストで主人公・メリー・ポピンズを演じた笹本。「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」と感謝した。