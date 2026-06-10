以前と同じように過ごしているのに、「なんとなく疲れやすい」と感じることはありませんか？40代以降は、仕事や家事、睡眠不足などさまざまな要因が重なり、体のコンディションが変化しやすくなります。その中で見落とされがちなのが、水分補給です。今回は、40代・50代が見直したい水分補給の習慣について紹介します。のどが渇いてから飲んでいない？忙しいと、水を飲むこと自体を忘れてしまう人も少なくありません。気づけば午前