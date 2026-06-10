嫌なことがあると、何日も引きずってしまうところはありませんか？一方で、落ち込むことがあっても、比較的早く気持ちを切り替えられる人もいます。その差は、性格の強さやポジティブ思考だけではありません。気持ちの切り替えが早い人は“気持ちを引きずりにくい習慣”を持っているものなのです。頭の中だけで処理し続けない気持ちの切り替えが早い人は、考え事を頭の中だけで抱え込みません。例えば、ノートに書き出す、人に話す