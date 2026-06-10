以前はなかなか予定が合わなかったのに、急に日程調整に積極的になる。忙しいはずなのに時間を作ってくれる。そんな男性の対応の変化に気づいたことはありませんか？男性は、本気で会いたい相手ほど“時間の使い方”が変わります。忙しくても時間を作ろうとする本気度が高まると、男性は“空いた時間に会う”から“会うために時間を作る”へ変わります。仕事終わりに少しだけ会ったり、予定を調整したりするでしょう。忙しいこと自