すでに30℃を超える日も増え、今年の夏も厳しい暑さが予想されています。40代になると、汗や皮脂によるメイク崩れだけでなく、エアコンによる乾燥、たるみ毛穴、夏くすみなど、大人ならではの肌悩みも深刻化しやすいもの。そんな夏の美容対策として今注目したいのが、ひんやり心地よく使える“冷感コスメ”です。最近はただ涼しいだけではなく、保湿や毛穴ケア、くすみ対策まで叶えてくれる高機能アイテムが続々登場。今回は、暑い