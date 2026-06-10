Microsoftが2026年6月のWindows Updateで既知の2つの脆弱(ぜいじゃく)性を修正したわずか数時間後に、「RoguePlanet」と名付けられたMicrosoft Defenderの新たなゼロデイ脆弱性が公開されました。Nightmare Eclipse: RoguePlanet, a quick historyhttps://deadeclipse666.blogspot.com/2026/06/rogueplanet-quick-history.htmlNightmare Eclipse: It's patch Tuesday !!!https://deadeclipse666.blogspot.com/2026/06/its-patch-tu