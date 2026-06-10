１３日に行われる「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」に先駆け、世界へ発信するアニメ音楽フェス「リスアニ！ＬＩＶＥｏｎＴＯＫＹＯＡＮＩＭＥＭＵＳＩＣＨＩＧＨＬＩＧＨＴＳ」が９日、東京・有明のＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた。大トリを務めたオーイシマサヨシは圧巻のパフォーマンスで会場の熱を最高潮に持っていった。緑色の学生服風の衣装を着て登場すると、オーイシの