１３日に行われる「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」に先駆け、世界へ発信するアニメ音楽フェス「リスアニ！ＬＩＶＥｏｎＴＯＫＹＯＡＮＩＭＥＭＵＳＩＣＨＩＧＨＬＩＧＨＴＳ」が９日、東京・有明のＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた。人気アニメ「ラブライブ！」シリーズの派生ユニット・ＧｕｉｌｔｙＫｉｓｓ、ＳａｉｎｔＳｎｏｗやオーイシマサヨシなど全７組が出演。全曲