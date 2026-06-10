敵地パイレーツ戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦した。5回の攻撃では25歳のダルトン・ラッシング捕手の走塁で守備妨害をとられるシーンがあり、敵地の地元局も苦言を呈した。ドジャースが1点リードを許して迎えた5回の攻撃。先頭打者のラッシングが四球で出塁した。続くフリーランドの打球はセカンドへのゴロ。一塁走者のラッシングは、二塁ベースではなく敵野手めがけてスライディン