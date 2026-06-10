高松北警察署 高松北署は10日、住所不定で職業不詳の男（20）を恐喝未遂の疑いで逮捕しました。 警察の調べによると、男は6月4日午後11時49分ごろから5日午前1時22分ごろまでの間、高松市の男性（20）に対して電話で「どう落とし前つけてくれるんや」などと脅し、10日午前、高松市内の銀行の駐車場に停めた車の中で「27、28万円やな」と金を要求した疑いです。 男性が9日、恐喝の被害届を出していたことから警察が捜査し