高松北警察署 高松北署は10日、高松市塩上町の飲食店従業員の女（20）を傷害の疑いで逮捕しました。 警察の調べによると、女は10日午前９時40分ごろ、高松市内の雑居ビルの通路で、知人男性（23）の首を手で絞めるなどの暴行を加え、口唇裂傷などのけがを負わせた疑いです。 男性が通報し、かけつけた警察官が現行犯逮捕しました。逮捕時、女は酒を飲んでいたということです。 調べに対し「暴力をふるったけど、けが