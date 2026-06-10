ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「メリー・ポピンズ」とロンドンの街並みのアートがあしらわれた「折りたたみ晴雨兼用日傘」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「折りたたみ晴雨兼用日傘」メリー・ポピンズ © Disney 価格：5,990円（税込）仕様：手動式サイズ：直径約98cm／傘骨長さ約55cm、全長約34cm