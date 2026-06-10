「パイレーツ３−１２ドジャース」（９日、ピッツバーグ）ドジャースがｔｉｋｔｏｋに選手らが試合に備えて球場入りする動画を投稿。ロバーツ監督の姿が話題となった。選手はそれぞれが私服姿だったが、試合前とあって浮ついた様子はなかった。大谷翔平投手はキャップを後ろに被り、黒のロングシャツに白いパンツというシンプルスタイル。山本由伸投手はメガネをかけて黒の半袖Ｔシャツでスタッフに手を挙げる様子もあった。