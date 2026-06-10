お笑いコンビ、見取り図が10日、都内で不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」が主催する「夏の賃貸トラブル相談室」に参加した。リリー（42）は先月末、セント・フォース所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）との結婚を発表したばかり。司会者から祝福されると「ありがとうございます。引き続きといいますか、これからも愛妻家タレントとしてやっていきます。杉浦太陽さん、ヒロミさんがライバルです」。盛山晋太郎（40）