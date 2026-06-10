ホストクラブの飲食代の未払い金を回収する目的で女性客に対し、威迫するメッセージを送ったとして、風営法違反の容疑で岡山市北区のホストクラブ従業員の男(28)が逮捕されました。 【写真を見る】「家までとりにいこか⁉」ホストクラブの飲食代の未払い金を回収する目的で女性客にメッセージを送信か...ホストクラブ従業員の男(28)を逮捕【岡山】 「借用書でもかきにくるけ？」など送信か 警察によりますと、