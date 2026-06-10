知人男性の首を手で絞めるなど暴行を加え、けがをさせたとして高松市の飲食店従業員の女（20）が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】雑居ビルの通路で男性の首を手で絞めるなどの暴行を加え唇を切るけがをさせた疑い、飲食店従業員の女（20）を現行犯逮捕【香川】 男性の首を手で絞めたか 警察によりますと、女（20）はきょう（10日）午前9時40分ごろ、高松市の雑居ビルの通路で知人男性（23）に対して手で首を絞めるなどの