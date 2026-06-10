“名バイプレイヤー”という言葉が世に広く知られるようになり、主演やヒロインを演じる俳優だけでなく、「この人が出ていればおもしろそう！」という視点でもドラマや映画を楽しめるようになった。現在放送中の『田鎖ブラザーズ』（TBS系）に出演している山中崇もその1人である。 参考：『田鎖ブラザーズ』“知りたくなかった”衝撃の真実もっちゃんと兄弟をめぐる悲しい因縁 山中が演じたのは、町中華