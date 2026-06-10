全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西荻窪の喫茶店『物豆奇（ものずき）』です。振り子時計の音が響く…50年前から変わらぬ風情飴色の艶を帯びた壁や柱にかかっているのは数えきれないほどの時計たち。そんな不思議な空間は、まるで異世界にあるどこかの家に迷い込んだ気分になる。この光景、喫茶店好きの読者なら既視感を覚えるかもしれない。そう、ルーツは国立にあっ